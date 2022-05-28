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Бензема рассказал о своих взаимоотношениях с Анчелотти

Бензема рассказал о своих взаимоотношениях с Анчелотти
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Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Карло Анчелотти.

«Это один из лучших тренеров мира, и мне очень нравится работать под его началом. Он помогает мне поверить в себя. Знает, как разговаривать с игроками и мотивировать их. У нас прекрасные отношения», — приводит слова Бензема пресс-служба УЕФА.

Ранее Анчелотти высказался, что для него этот финал самое настоящее дерби. Он возглавлял «Эвертон» с 2019 по 2021 год, после чего возглавил «Реал», подписав контрактное соглашение до 2024 года.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити». «Ливерпуль», в свою очередь, на стадии полуфинала победил «Вильярреал».

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.

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