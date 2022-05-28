Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане не считает Лигу чемпионов самым важным трофеем.



«Кубок африканских наций — один из самых важных трофеев для меня, это самый главнвый трофей, который я выиграл в своей жизни. То, что африканский игрок не выигрывал «Золотой мяч» со времен Джорджа Веа (1995 год), конечно, печально», — приводит слова Мане Daily Mail.



Ранее сообщалось, что директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич заинтересован в подписании Мане. Отмечается, «Баварии» вероятнее всего удастся заплатить за форварда меньше, чем предполагалось изначально. Мюнхенцам трансфер Мане может обойтись дешевле, чем € 50 млн. Также сообщается, что «Бавария» обсуждала зарплату футболиста в размере € 12-15 млн евро.



Ранее Мане сообщил, что объявит о своём будущем 28 мая.