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Мане не считает Лигу чемпионов самым важным трофеем

Мане не считает Лигу чемпионов самым важным трофеем
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане не считает Лигу чемпионов самым важным трофеем.

«Кубок африканских наций — один из самых важных трофеев для меня, это самый главнвый трофей, который я выиграл в своей жизни. То, что африканский игрок не выигрывал «Золотой мяч» со времен Джорджа Веа (1995 год), конечно, печально», — приводит слова Мане Daily Mail.

Ранее сообщалось, что директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич заинтересован в подписании Мане. Отмечается, «Баварии» вероятнее всего удастся заплатить за форварда меньше, чем предполагалось изначально. Мюнхенцам трансфер Мане может обойтись дешевле, чем € 50 млн. Также сообщается, что «Бавария» обсуждала зарплату футболиста в размере € 12-15 млн евро.

Ранее Мане сообщил, что объявит о своём будущем 28 мая.

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