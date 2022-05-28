Ибраима Конате высказался о финале Лиги чемпионов в своём родном городе
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Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался о финале Лиги чемпионов в своём родном городе.
«Финал Лиги чемпионов в моем родном городе — даже не могу подобрать слов, чтобы это описать. Ни о чем другом я и мечтать не мог. Я даже и мечтать не мог о том, что получу шанс сыграть в финале в Париже. Вместе с тем, нам предстоит очень сильный оппонент в лице «Реала», так что нужно хорошо подготовиться к игре», — приводит слова Конате пресс-служба УЕФА.
Напомним, в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с мадридским «Реалом». Матч состоится сегодня, 28 мая. Главным арбитром матча будет француз Клеман Тюрпен.
В полуфинале «Реал» обыграл «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» оказался сильнее «Вильярреала».
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