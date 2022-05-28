Фарке — об уходе из «Краснодара: я понял, что привлекательной перспективы уже не будет

Бывший наставник «Краснодара» Даниэль Фарке высказался об уходе из российского клуба.
«Мы были глубоко погружены в наш футбольный мир за неделю до возобновления сезона в России и были очень сосредоточены на командных проблемах. Однако через какое-то время я понял, что привлекательной спортивной перспективы уже не будет.
Я также заметил, что моя семья и друзья дома беспокоятся. Становилось плохо, когда узнал, что южные российские аэропорты закрываются», — приводит слова тренера Kicker.
Напомним, 2 марта главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке покинул свой пост. Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию. Вместе со специалистом российский клуб покинули его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.
Фарке был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 13 января 2022 года. Под руководством специалиста клуб не провёл ни одной официальной игры.
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