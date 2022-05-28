Юлиан Брандт: каждый тренер говорит мне одно и то же

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт прокомментировал свою игру в контексте появления в команде нового тренера.

«Со всеми тренерами, с которыми я работал, у меня никогда не было проблем с игрой в атаке. Однако в моей карьере было много тренеров, которых я максимально подводил в обороне.

Каждый новый тренер говорит мне одно и то же, что соперники проходят сквозь меня как нить. Я всегда это слышу.

Для меня это серьёзная проблема. Но это не так просто, как все говорят, поработаешь год-два и научишься играть в обороне. Тут многое зависит от головы и от принятого в той или иной ситуации решения», — приводит слова Брандта Kicker.

Напомним, со следующего сезона главным тренером дортмундской «Боруссии» станет технический директор клуба Эдин Терзич.

Холанд дал автограф мальчику прямо во время матча.