Юлиан Брандт: каждый тренер говорит мне одно и то же

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт прокомментировал свою игру в контексте появления в команде нового тренера.
«Со всеми тренерами, с которыми я работал, у меня никогда не было проблем с игрой в атаке. Однако в моей карьере было много тренеров, которых я максимально подводил в обороне.
Каждый новый тренер говорит мне одно и то же, что соперники проходят сквозь меня как нить. Я всегда это слышу.
Для меня это серьёзная проблема. Но это не так просто, как все говорят, поработаешь год-два и научишься играть в обороне. Тут многое зависит от головы и от принятого в той или иной ситуации решения», — приводит слова Брандта Kicker.
Напомним, со следующего сезона главным тренером дортмундской «Боруссии» станет технический директор клуба Эдин Терзич.
Холанд дал автограф мальчику прямо во время матча.
- 28 мая 2022
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