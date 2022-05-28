Стало известно имя лучшего футболиста Лиги конференций

Группа технических наблюдателей УЕФА назвала полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини лучшим игроком Лиги конференций сезона-2021/22.

25-летний атакующий полузащитник, начиная с квалификации, провёл за клуб в Лиге конференций 12 матчей, в которых забил пять голов и стал автором трёх результативных передач.

В завершившемся сезоне Серии А Пеллегрини сыграл за «Рому» 28 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Полузащитник является воспитанником римского клуба.

Контракт Пеллегрини с командой рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 45 млн.

Напомним, в финале Лиги конференций «Рома» обыграла «Фейеноорд» со счётом 1-0 и стала первым обладателем данного трофея.

Фанаты «Ромы» празднуют победу в Лиге конференций на улицах Рима.