«МЮ» поборется с «Барселоной» за Рубена Невеша

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за португальского полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, сообщает The Sun.



По информации источника, английский клуб готов побороться за португальского полузащитника с «Барселоной». Для самого же полузащитника важно перейти в клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов.



25-летний португальский футболист выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. Он провёл за «волков» 212 матчей во всех турнирах, в которых успел забить 24 гола и отдать 12 результативных передач. За сборную Португалии Невеш выступает с 2015 года и успел провести 26 матчей в футболке национальной команды.



Сообщалось, что Невеш является главной трансферной целью для лондонского «Арсенала».

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