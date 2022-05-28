ЦСКА победил «Зенит», «Колорадо» вышел в финал Запада. Главное к утру

ЦСКА увеличил преимущество в серии над «Зенитом», «Колорадо Эвеланш» вышел в финал Западной конференции, бывшего российского арбитра Михаила Вилкова тошнит от слов главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. ЦСКА обыграл «Зенит» в овертайме и увеличил преимущество в финальной серии Единой лиги ВТБ.

2. «Колорадо» обыграл «Сент-Луис» благодаря голу на последних секундах и вышел в финал Запада.

3. Вилков: меня тошнит, когда Слуцкий говорит: «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров».

4. Хачанов обыграл 11-ю ракетку мира Норри и пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

5. Американец, получивший золото Олимпиады прыгуна из России, дисквалифицирован из-за допинга.

6. Шварц растрогался на пресс-конференции, Смолов веселился перед тренировкой. Фото.

7. Тарасенко за всю проигранную серию с «Колорадо» забил всего лишь один гол после 16 бросков.

8. Хави: Левандовски — один из вариантов «Барселоны», идут переговоры.

9. В Сент-Луисе выпустили футболки с Тарасенко в стиле легендарной обложки The Beatles.

10. Макдэвид повторил достижение 31-летней давности.