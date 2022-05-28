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«Ливерпуль» готов активировать опцию выкупа вундеркинда «Барселоны» Гави

«Ливерпуль» готов активировать опцию выкупа вундеркинда «Барселоны» Гави
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Английский «Ливерпуль» готов воспользоваться неясностью с продлением контракта полузащитника Гави с «Барселоной» и активировать пункт выкупа футболиста за € 50 млн, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, подписать Гави, у которого остался год по контракту с «Барселоной», также готовы «Бавария» и «ПСЖ».

Ранее агент молодого игрока заявлял, что его клиент ещё не получал официального предложения от «Барселоны» о продлении контракта.

Гави в минувшем сезоне сыграл за основную команду сине-гранатовых в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Также Гави был приглашён в национальную сборную Испании, за которую успел провести шесть матчей.

Контракт Гави с «Барселоной» истекает в июне 2023 года. Его стоимость портал Transfermarkt оценивает в € 60 млн.

Тер Штегену («Барселона») попробовали забить с центра поля.

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