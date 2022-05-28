Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бензема — о рекорде Роналду по голам в ЛЧ: рекорды существуют для того, чтобы их бить

Бензема — о рекорде Роналду по голам в ЛЧ: рекорды существуют для того, чтобы их бить
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» ответил на вопрос по поводу рекорда результативности за один розыгрыш ЛЧ. Наивысшее достижение принадлежит Криштиану Роналду – португалец за один сезон еврокубка забил 17 голов. На счету Бензема перед финалом 15 голов.

«Рекорд Роналду по голам в ЛЧ? Рекорды будут всегда, но они существуют для того, чтобы их бить. Для меня же самое главное — выкладываться по максимуму на поле и помогать своей команде побеждать. Если получится забить или отдать голевой пас — это очень важно. Но победы всегда будут в приоритете», — приводит слова Бензема официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» пройдёт 28 мая на арене «Стад де Франс» в Сен-Дени. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

Главный матч года в Европе! «Ливерпуль» и «Реал» — снова в финале Лиги чемпионов. LIVE Главный матч года в Европе! «Ливерпуль» и «Реал» — снова в финале Лиги чемпионов. LIVE
5 причин, почему Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль» 5 причин, почему Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022