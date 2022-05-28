Бензема — о рекорде Роналду по голам в ЛЧ: рекорды существуют для того, чтобы их бить

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» ответил на вопрос по поводу рекорда результативности за один розыгрыш ЛЧ. Наивысшее достижение принадлежит Криштиану Роналду – португалец за один сезон еврокубка забил 17 голов. На счету Бензема перед финалом 15 голов.

«Рекорд Роналду по голам в ЛЧ? Рекорды будут всегда, но они существуют для того, чтобы их бить. Для меня же самое главное — выкладываться по максимуму на поле и помогать своей команде побеждать. Если получится забить или отдать голевой пас — это очень важно. Но победы всегда будут в приоритете», — приводит слова Бензема официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» пройдёт 28 мая на арене «Стад де Франс» в Сен-Дени. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.