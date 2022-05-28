Р. Билялетдинов — о финале Кубка: будут полные «Лужники». Давно не было такого ажиотажа

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Болеть буду за красивую игру. С интересом ожидаю предстоящий матч вне зависимости от того, последний это матч для тренера, тренеров или нет. Жду хороший, захватывающий футбол, предпочтения какому-то из клубов не отдаю. Надеюсь, что ожидания от Кубка совпадут с реальностью. Это последний матч сезона, чего бояться, зачем осторожничать, играй в футбол, делай то, что умеешь. Проблемы с билетами? Значит, точно будет ажиотаж, будут полные «Лужники». Давно такого не было», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Финал Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.