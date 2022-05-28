Рио Фердинанд: во всех матчах плей-офф ЛЧ ставил против «Реала», но они уничтожали меня

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал», который состоится сегодня, 28 мая.



«Думаю, победит «Реал». Это подсказывают мне сердце и разум. Думаю, на трофее будет выгравировано именно это название. Во всех матчах плей-офф я ставил против «Реала», но они уничтожали меня, поэтому в этот раз я за мадридский клуб. Они обыграли «Челси», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити», а я был уверен в поражении «Реала» в каждом из этих матчей. Так что сейчас выбираю «Реал».



Куртуа должен хорошо провести матч, чтобы «Реал» одержал победу. Думаю, именно он станет разницей между двумя командами. Он не даст забить «Ливерпулю», а «Реал» забьёт чуть позже», — приводит слова Фердинанда пресс-служба УЕФА.

«Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур