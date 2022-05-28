Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рио Фердинанд: во всех матчах плей-офф ЛЧ ставил против «Реала», но они уничтожали меня

Рио Фердинанд: во всех матчах плей-офф ЛЧ ставил против «Реала», но они уничтожали меня
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал», который состоится сегодня, 28 мая.

«Думаю, победит «Реал». Это подсказывают мне сердце и разум. Думаю, на трофее будет выгравировано именно это название. Во всех матчах плей-офф я ставил против «Реала», но они уничтожали меня, поэтому в этот раз я за мадридский клуб. Они обыграли «Челси», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити», а я был уверен в поражении «Реала» в каждом из этих матчей. Так что сейчас выбираю «Реал».

Куртуа должен хорошо провести матч, чтобы «Реал» одержал победу. Думаю, именно он станет разницей между двумя командами. Он не даст забить «Ливерпулю», а «Реал» забьёт чуть позже», — приводит слова Фердинанда пресс-служба УЕФА.

«Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур

5 причин, почему Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль» 5 причин, почему Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022