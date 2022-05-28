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Болельщик призвал Зидана возглавить «ПСЖ» во время матча Надаля на «Ролан Гаррос»

Болельщик призвал Зидана возглавить «ПСЖ» во время матча Надаля на «Ролан Гаррос»
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Болельщик призвал бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана возглавить «ПСЖ» во время матча Открытого чемпионата Франции – 2022, сообщает RMC Sport.

Французский специалист посетил матч испанского теннисиста Рафаэля Надаля и представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (6:3, 6:2, 6:4). Один из зрителей встречи заметил Зидана и крикнул: «Зизу, подпиши контракт с «ПСЖ»!» В ответ экс-наставник «Реала» поднял большой палец вверх в знак одобрения.

Зинедин Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев. Ранее сообщалось, что Зидан встречался с эмиром Катара, шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани, чтобы обсудить возможное назначение на пост наставника «ПСЖ».

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