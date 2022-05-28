«Химки» — «СКА-Хабаровск»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 28 мая, состоится матч «Химки» — «СКА-Хабаровск». Ответный переходный матч чемпионата России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «СКА-Хабаровск».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Усачев (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).
Первая встреча команд, прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».
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