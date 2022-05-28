«Уфа» — «Оренбург»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
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Сегодня, 28 мая, состоится матч «Уфа» — «Оренбург». Ответный переходный матч чемпионата России сезона-2021/2022 пройдёт на Центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Оренбург».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
Первая встреча команд, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась ничьей со счётом 2:2. В других стыковых матчах играют «Химки» и «СКА-Хабаровск». Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».
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