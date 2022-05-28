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Тибо Куртуа высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Тибо Куртуа высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА с английским «Ливерпулем».

«Ливерпуль» играл с «Реалом» в финале 2018 года. Когда наши соперники играют против нас, они знают, что «Реал» не просто играет в финале, а всегда нацелен на трофей. Все хотят побеждать. Неважно, какой это титул для вас — первый или пятый. Все хотят выиграть и войти в историю с этим клубом», — приводит слова Тибо Куртуа официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» пройдёт сегодня, 28 мая, на арене «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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