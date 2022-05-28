Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джеймс Милнер описал тремя словами Юргена Клоппа

Джеймс Милнер описал тремя словами Юргена Клоппа
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мнением о главном тренере мерсисайдской команды Юргене Клоппе.

«Искренний. Энергичный. Весёлый. Когда он разговаривает с командой, это не «шутка, шутка, шутка», но он всегда старается всё смягчить. Так было перед финалом Лиги чемпионов 2018 года. Он проводил самое обычное предматчевое собрание — говорил об игре, тактике, о том, что мы собираемся делать и что будет делать соперник. Но он знал, что будет напряжённо. И на нём были боксеры от Криштиану Роналду», — приводит слова Милнера Daily Mail.

Сегодня, 28 мая, «Ливерпуль» сыграет в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Реалом». Встреча состоится на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало игры — в 22:00 мск.

Самые яркие покеры в АПЛ

5 причин, почему Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль» 5 причин, почему Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022