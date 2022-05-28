Джеймс Милнер описал тремя словами Юргена Клоппа
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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мнением о главном тренере мерсисайдской команды Юргене Клоппе.
«Искренний. Энергичный. Весёлый. Когда он разговаривает с командой, это не «шутка, шутка, шутка», но он всегда старается всё смягчить. Так было перед финалом Лиги чемпионов 2018 года. Он проводил самое обычное предматчевое собрание — говорил об игре, тактике, о том, что мы собираемся делать и что будет делать соперник. Но он знал, что будет напряжённо. И на нём были боксеры от Криштиану Роналду», — приводит слова Милнера Daily Mail.
Сегодня, 28 мая, «Ливерпуль» сыграет в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Реалом». Встреча состоится на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало игры — в 22:00 мск.
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