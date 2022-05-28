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«Челси» сделал заявление о продаже клуба Абрамовичем

«Челси» сделал заявление о продаже клуба Абрамовичем
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Пресс-служба «Челси» сделала заявление о продаже клуба. Ранее по информации Единого государственного реестра юридических лиц Великобритании стало известно, что российский олигарх Роман Абрамович официально продал клуб консорциуму Тодда Боули.

«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что прошлой ночью было заключено окончательное соглашение о продаже клуба консорциуму Тодда Боули Clearlake Capital. Ожидается, что сделка будет завершена в понедельник. В этот день клуб опубликует дополнительную информацию», — сообщается на официальном сайт «Челси».

Ранее продажу клуба одобрило руководство английской Премьер-лиги. Правительство Великобритании одобрило сделку после получения юридических гарантий того, что Роман Абрамович, чьи активы в стране заморожены, не получит выгоды от продажи клуба. Сумма сделки составила £ 4,25 млрд (около € 5 млрд).

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Напомним, 26 февраля Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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