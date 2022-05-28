«Перед уходом Шварц захочет хлопнуть дверью». Силкин — о финале Кубка «Спартак» — «Динамо»

Российский тренер Сергей Силкин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«В таких играх не бывает фаворитов. Для «Динамо», как и для «Спартака», эта игра самая принципиальная. Неудачник будет в очень плохом настроении, а у победителя сезон будет считаться удачным. Трудно предсказать.



«Динамо» — отдельный разговор, потому что последние игры очень удручают. Но всё-таки это другой турнир, и перед уходом Шварц захочет хлопнуть дверью. Станет ли предстоящий матч определяющим для карьеры Ваноли в «Спартаке»? Надо знать ситуацию внутри. Я и в «Динамо» не знаю ситуацию. Там что-то происходит неладное: неспроста команда валится. Там происходит что-то непонятное никому.



Кубковые игры не бывают атакующими. В чемпионате можно играть в атакующий футбол. Здесь судьба титула в одном матче, поэтому команды начнут осторожно. Любая ошибка может привести к взятию ворот. Как правило в финалах много голов не забивается, и один гол может стать решающим», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Финал Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.