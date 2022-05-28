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«Факел» вошёл в состав членов РФС

«Факел» вошёл в состав членов РФС
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На конференции Российского футбольного союза было принято решение о включении футбольного клуба «Факел» в состав организации, информирует пресс-служба РФС.

Всего в состав членов РФС вошли 4 субъекта:

  • Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Новосибирск»;
  • Ассоциация «Футбольный клуб «Факел»;
  • Региональная физкультурно-спортивная общественная организация Республики Марий Эл «Федерация футбола»;
  • Общественная организация «Региональная спортивная федерация футбола Новгородской области».

Напомним, воронежский «Факел» оформил выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год. Также прямой выход в РПЛ оформило московское «Торпедо».

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