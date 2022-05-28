«Факел» вошёл в состав членов РФС
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На конференции Российского футбольного союза было принято решение о включении футбольного клуба «Факел» в состав организации, информирует пресс-служба РФС.
Всего в состав членов РФС вошли 4 субъекта:
- Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Новосибирск»;
- Ассоциация «Футбольный клуб «Факел»;
- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация Республики Марий Эл «Федерация футбола»;
- Общественная организация «Региональная спортивная федерация футбола Новгородской области».
Напомним, воронежский «Факел» оформил выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год. Также прямой выход в РПЛ оформило московское «Торпедо».
Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ:
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