Представитель ФИФА: желаю скорого возвращения российского футбола на международную арену

Директор департамента национальных ассоциаций ФИФА, отвечающий за Европу, Эльхан Маммадов выступил на конференции РФС. В ходе своего выступления функционер выразил надежду на скорое возвращение российского футбола на международную арену.
«Приветствую участников конференции от имени ФИФА и от имени президента ФИФА, господина Инфантино. Мы все помним чемпионат мира в России – это было грандиозное событие. Болельщики, фанзоны, организация – всё это было потрясающе. Это был прекрасный чемпионат мира.Также хотел бы отметить, что РФС участвует в различных проектах ФИФА – технических, спортивных.
Господин президент (обращение к Александру Дюкову. — Прим. «Чемпионата»), я хотел бы выразить благодарность РФС за сотрудничество во время пандемии. Это были тяжёлые 24 месяца, но вам удалось сохранить футбол в России. Мы консолидировали наши силы: ФИФА, все национальные футбольные федерации, и везде футбол был сохранён. Эта наша главная цель, чтобы везде играли в футбол, смотрели футбол и поддерживали футбол.
Учитывая нынешнюю ситуацию, хотел бы пожелать РФС её быстрого разрешения, и желаю скорого возвращения российского футбола на международную арену», — приводит слова Маммадова официальный сайт РФС.
- 28 мая 2022
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