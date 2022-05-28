Салах: иногда Клопп выводит меня из себя
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал об отношениях с главным тренером мерсисайдского клуба Юргеном Клоппом.
«Клопп — отличный тренер для всех нас. У нас хорошие отношения. Юрген сыграл большую роль в завоевании трофеев. Он знает, как сделать всех в команде счастливыми. Иногда он выводит меня из себя и он это знает. Я хочу играть каждую минуту, но понимаю его решения», — приводит слова Салаха BT Sport.
Сегодня, 28 мая, «Ливерпуль» сыграет в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом». Встреча состоится на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало игры — в 22:00 мск. Действующий победитель турнира — «Челси».
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
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