«Урал» выкупил у «Краснодара» защитника Гогличидзе

Защитник «Краснодара» Лео Гогличидзе перешёл в «Урал». Сезон-2021/2022 футболист провёл в екатеринбургской команде на правах аренды. 25-летний игрок подписал с «Уралом» долгосрочное соглашение.

«Футбольные клубы «Урал» и «Краснодар» договорились о переходе Лео Гогличидзе в екатеринбургский клуб. Завершившийся сезон защитник провёл в нашей команде на правах аренды. Состав команды Игоря Шалимова он пополнил 2 сентября 2021 года. С 11-го тура РПЛ Гогличидзе стал игроком стартового состава. Всего на его счету 23 матча за «Урал». Также был гол в ворота «Спартака». Теперь Лео является игроком ФК «Урал». С ним наш клуб подписал долгосрочный контракт», — информирует официальный сайт «Урала».

Гогличидзе является воспитанником «Краснодара». Ранее он также выступал за «Чайку» и «Нижний Новгород». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 500 тыс.