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Почеттино назвал «Реал» фаворитом в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Почеттино назвал «Реал» фаворитом в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал», который состоится сегодня, 28 мая.

«Всё будет зависеть от того, в какой форме к финалу подойдут команды. У «Реала» было меньше стресса в период подготовки к финалу, они смогли лучше распорядиться временем. «Ливерпулю» пришлось играть в финале Кубка Англии, а также бороться в АПЛ до последнего матча. У мерсисайдцев в команде есть игроки, уровень стресса которых очень высок.

«Реал» будет готов на 100%. В финале исход могут решить такие нестабильные факторы, как удача, форма или вдохновение отдельного футболиста. У «Реала» есть преимущество опыта выступления в финалах Лиги чемпионов, а также энергия. Эти моменты делают мадридцев опасными. «Реал» — фаворит этого противостояния», — приводит слова Почеттино Marca.

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