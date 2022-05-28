Почеттино назвал «Реал» фаворитом в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал», который состоится сегодня, 28 мая.



«Всё будет зависеть от того, в какой форме к финалу подойдут команды. У «Реала» было меньше стресса в период подготовки к финалу, они смогли лучше распорядиться временем. «Ливерпулю» пришлось играть в финале Кубка Англии, а также бороться в АПЛ до последнего матча. У мерсисайдцев в команде есть игроки, уровень стресса которых очень высок.



«Реал» будет готов на 100%. В финале исход могут решить такие нестабильные факторы, как удача, форма или вдохновение отдельного футболиста. У «Реала» есть преимущество опыта выступления в финалах Лиги чемпионов, а также энергия. Эти моменты делают мадридцев опасными. «Реал» — фаворит этого противостояния», — приводит слова Почеттино Marca.

Радость фанатов «Реала» после выхода в финал Лиги чемпионов