В «Динамо» назвали матчем жизни игру со «Спартаком» в финале Кубка России

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался в преддверии финального матча Кубка России со «Спартаком».
«Сезон получился сложным для нас. Но в целом «Динамо» выступает достойно, показывает красивый футбол. Финал — это матч жизни для нас, исторический. В нем мы выложимся по полной программе и покажем свой уровень. Команда готовится: с нашей стороны будет сильнейший состав и максимальная отдача», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Финал Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».
Обладатель Кубка России нынешнего сезона сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».
- 28 мая 2022
-
14:10
-
14:10
-
14:07
-
14:04
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
13:57
-
13:55
-
13:36
-
13:12
-
13:02
-
13:00
-
12:58
-
12:49
-
12:42
-
12:26
-
12:14
-
12:09
-
12:01
-
11:56
-
11:56
-
11:37
-
11:29
-
11:25
-
11:20
-
11:04
-
11:01
-
11:00
-
10:55
-
10:43
-
10:27
-
10:20
-
10:12
-
10:03