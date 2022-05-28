В «Динамо» назвали матчем жизни игру со «Спартаком» в финале Кубка России

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался в преддверии финального матча Кубка России со «Спартаком».

«Сезон получился сложным для нас. Но в целом «Динамо» выступает достойно, показывает красивый футбол. Финал — это матч жизни для нас, исторический. В нем мы выложимся по полной программе и покажем свой уровень. Команда готовится: с нашей стороны будет сильнейший состав и максимальная отдача», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Финал Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

Обладатель Кубка России нынешнего сезона сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».