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В «Динамо» высказались о возможном уходе Шварца из клуба после финала Кубка России

В «Динамо» высказались о возможном уходе Шварца из клуба после финала Кубка России
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном уходе Сандро Шварца после финального матча Кубка России со «Спартаком».

«Слухи об уходе Шварца? Мы делали несколько заявлений на эту тему. Думаю, не имеет смысла повторяться. Дайте нам сыграть последнюю игру, закончить сезон, а потом будем принимать все решения.

Мероприятия в случае победы в Кубке России? Давайте не будем об этом говорить, потому что футбольные суеверия. Мы готовимся к разным сценариям», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Финал Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

Обладатель Кубка России нынешнего сезона сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».

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