Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» — «СКА-Хабаровск»: составы команд на ответный стыковой матч чемпионата России

«Химки» — «СКА-Хабаровск»: составы команд на ответный стыковой матч чемпионата России
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Химок» и «СКА-Хабаровск» на ответный стыковой матч чемпионата России. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «СКА-Хабаровск».

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Глушаков, Руденко, Волков, Филин, Кухарчук, Магомедов, Мирзов, Боженов.

Запасные: Генералов, Жумабеков, Главчич, Юран, Долгов, Садыгов, Малыхин.

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Цаллагов, Эммерсон, Мартусевич, Алиев, Шищенко, Квеквескири, Мануйлов, Гащенков, Караев, Гонгадзе.

Запасные: Самок, Тихонов, Ягьев, Дмитриев, Гаглоев, Лизенко, Брагин, Ахмаев.

Первая встреча команд, прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0.

«Химки» — «СКА-Хабаровск». Сенсация отменяется! Сергей Юран разобьёт надежды бывшего клуба «Химки» — «СКА-Хабаровск». Сенсация отменяется! Сергей Юран разобьёт надежды бывшего клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022