«Химки» — «СКА-Хабаровск»: составы команд на ответный стыковой матч чемпионата России

Стали известны стартовые составы «Химок» и «СКА-Хабаровск» на ответный стыковой матч чемпионата России. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «СКА-Хабаровск».
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Глушаков, Руденко, Волков, Филин, Кухарчук, Магомедов, Мирзов, Боженов.
Запасные: Генералов, Жумабеков, Главчич, Юран, Долгов, Садыгов, Малыхин.
«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Цаллагов, Эммерсон, Мартусевич, Алиев, Шищенко, Квеквескири, Мануйлов, Гащенков, Караев, Гонгадзе.
Запасные: Самок, Тихонов, Ягьев, Дмитриев, Гаглоев, Лизенко, Брагин, Ахмаев.
Первая встреча команд, прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0.
- 28 мая 2022
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