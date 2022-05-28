«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид, финал Лиги чемпионов: прямой эфир начнётся в 22:00

Сегодня, 28 мая, в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встретится с «Реалом». Решающая игра нынешнего розыгрыша еврокубков пройдёт на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 покажет телеканал «Матч ТВ».

Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Брисар.

«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».



Отметим, что «Реал» в 17-й раз дошёл до финала ЛЧ, 13 раз «сливочные» выигрывали турнир. «Ливерпуль» же в 10-й раз в истории вышел в финал данного еврокубка, у них шесть побед.

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