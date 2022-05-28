Футболистка «Локомотива» высмеяла падение соперницы. Видео

Сегодня, 28 мая, в матче 12-го тура женского первенства России по футболу пермская «Звезда-2005» принимала на своём поле московский «Локомотив». Игра завершилась со счётом 0:0. На 13-й минуте встречи произошёл комичный эпизод, попавший в объективы камер.

Футболистка «Локомотива» Алёна Рузина прорывалась по флангу, в то время как соперница оттеснила её корпусом. Рузина, пытаясь дотянуться до мяча, сфолила на футболистке «Звезды». Однако падение соперницы Алёне не понравилось, она посчитала его наигранным, и решила высмеять этот эпизод, иронично изобразив падение.

Женская команда «Локомотива» набрала 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице российской Суперлиги. «Звезда-2005» (13) – на 5-м месте.