Президент РФС поддержал идею возвращения пива на стадионы России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением об идее возвращения пива на российские стадионы.

«РФС поддерживает идею возвращения пива на футбольные стадионы. Считаем, что возвращение пива не создаст каких-то проблем, не повлияет на безопасность проведения матчей. В то же время окажет помощь тем же футбольным клубам. Экономическая ситуация всё же на самая простая», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее о намерении вернуть пиво на стадионы заявил президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц. Вопрос продажи пива на стадионах уже неоднократно поднимался. Клубы выступают за продажу напитка с целью получения дополнительной прибыли.