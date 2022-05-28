Дюков отреагировал на новость, что РПЛ и РФС обещали «Рубину» мораторий на вылет

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на информацию о том, что РФС и РПЛ обещали казанскому «Рубину» мораторий на вылет из элитного дивизиона.

«Договорённости между мной и Хачатурянцем о моратории? Мне ничего не известно. На исполкоме было рассмотрено предложение ввести мораторий на вылет. Реакцию исполкома вы помните — он с этим предложением не согласился. Как вы себе представляете, что я давал какие-то обещания? 22-го числа я даю обещание, а 23-го под камеры озвучиваю, почему мы не согласны с введением моратория. Это было бы абсолютно неправильно по отношению к клубам ФНЛ, которых мы бы лишили шанса повышения в классе. Команды провели сезон, потратили деньги. Все согласились, что это несправедливо.



Это решение лишало бы наш чемпионат интриги. Матч «Динамо» — ЦСКА имел бы какой-то смысл, а остальные матчи? Зачем было обманывать болельщиков? Произошедшее оказало разок влияние на клубы, но мы в таких условиях живём не первый год, в прошлом году был коронавирус: кто-то болел больше, кто-то меньше. Если мы будем реагировать на каждое изменение, то не доиграем ни один чемпионат», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее «Спорт Бизнес Online» сообщал, что в марте «Рубин» рассматривал вариант со снятием с розыгрыша чемпионата России. Из-за этого главы РФС и РПЛ пообещали ввести мораторий на вылет из элитного дивизиона.