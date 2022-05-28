Президент РФС высказался о ситуации с апелляцией в CAS на отстранение сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о ситуации с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отстранении сборной России от международных турниров.

«Есть ли точное понимание по датам решения CAS? На данный момент нет. Представители ФИФА и УЕФА попросили дополнительное время для того, чтобы ознакомиться с документами и подготовить дополнительный материал, дополнительную позицию. До 30 мая эта работа должна быть завершена. После этого мы ждём назначения заседания суда по рассмотрению нашей апелляции по существу. В данном случае я говорю об обращении РФС. Контакт с клубами? Проводили консультацию, оказывали юридическую поддержку. Они направили соответствующие жалобы и апелляции, но в данном случае мы не являемся субъектом их спора. Мы можем участвовать только в качестве консультантов.



Нами направлено две апелляции. Во-первых, на решение от 28 февраля. Дальше было решение 2 мая. Что касается решения от 2 мая, то нами подготовлен короткий вариант апелляции. В настоящий момент готовим полную версию этой жалобы», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.