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Дюков прокомментировал конфликт Хачатурянца и арбитра Матюнина

Дюков прокомментировал конфликт Хачатурянца и арбитра Матюнина
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о конфликте между главой Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашотом Хачатурянцом и арбитром Алексеем Матюниным.

«Сейчас продолжается проверка. До её завершения я не могу давать никаких комментариев. Та информация, которая стала публичной: ЭСК рассмотрел ход того матча, и решения, которые принимались главным арбитром, было установлен факт совершения большого количества ошибок, и эти ошибки были в одну сторону.

Обращение в органы из-за ошибок? Если будут основания для обращения в органы, то это обращение будет сделано. Мы следуем нулевой толерантности к нечестной игре. В феврале было первое в истории отечественного футбола уголовное дело и уголовное наказание для тренеров и игроков российского «Черноморца», которые принимали участие в договорном матче».

Мы продолжим бороться с нечестностью в футболе. Матюнин обвинил Хачатурянца в связи с «Крыльями Советов», но у нас нет таких фактов и такой информации. Будет что-то дополнительное, будет сделано общение в комитет по этике.

Наказание футболистам «Химок»? Если будут основания для принятия таких решений, то они будут приняты. Продолжается проверка. Пока она не завершена — рано делать выводы. Привлечение органов? Нет, мы проводим внутреннюю проверку», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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