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Дюков: слова Чеферина, что российские клубы не скоро вернутся? Это неудачный перевод

Дюков: слова Чеферина, что российские клубы не скоро вернутся? Это неудачный перевод
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на слова главы УЕФА Александера Чеферина, который ранее выразил неуверенность в том, что российские клубы смогут вернуться в еврокубки в ближайшее время.

«Он сказал это на русском языке? То, о чём вы говорите, это неудачный перевод. При этом ряд важных слов соответственно выпал в момент перевода. Какие слова? Речь идёт о ближайшей перспективе. Мы исходим из того, что есть решение УЕФА — речь идёт о сезоне-2022/2023. Это и есть ближайшая перспектива», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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