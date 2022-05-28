Дюков ответил на вопрос о возможном переносе начала нового сезона РПЛ из-за Fan ID

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос по поводу возможного переноса начала следующего сезона РПЛ из-за неготовности некоторых стадионов к введению Fan ID.

«Сдвиг начала сезона РПЛ из-за неготовности некоторых стадионов к введению Fan ID? Дополнительной информации у меня нет. Этот проект реализует правительство: Минспорта и Минцифры. Что касается РФС и РПЛ, то мы являемся соучастниками этого проекта, подготовили предложения, которые должны позволить упростить и сделать более удобным процесс получения Fan ID — сделать этот процесс прозрачным. В феврале эти предложения были направлены в Минспорта и Минцифры: какие-то были приняты, на какие-то ответы так и не получили», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.