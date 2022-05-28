Сборная России продолжит выступать в форме adidas, несмотря на приостановку сотрудничества

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что национальная команда страны по футболу продолжит играть в форме бренда adidas, несмотря на приостановку сотрудничества.
«Сотрудничество с аdidas пока приостановлено. Мы надеемся, что оно возобновится через какое-то время. У нас есть достаточно комплектов формы, что позволяет нам выступать в нашей форме. Если через некоторое время поймём, что есть дефицит и аdidas не возобновит сотрудничество, — будем рассматривать запасные варианты», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Ранее сборная России после приостановки сотрудничества с adidas всё равно использовала форму этого бренда на мартовском учебно-тренировочном сборе. Тогда источник «Чемпионата» сообщил, что adidas лишь приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом: никакого разрыва контракта нет, а действующее соглашение истекает в 2026 году. Приостановление контракта не подразумевает запрет на ношение формы.
- 28 мая 2022
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