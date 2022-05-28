Дмитрий Булыкин рассказал, кого будет поддерживать в финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал».

«Здесь нет фаворита. «Ливерпуль» хоть и выглядит посильнее, но в таких играх, а особенно в финале фаворита нет. Шансы 50 на 50. Буду болеть за «Реал», учитывая, как они добрались до финала. Моя симпатия будет на их стороне. Жду красивую игру и зрелищный голевой матч», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» состоится сегодня, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало игры — в 22:00 мск. Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — лондонский «Челси».

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