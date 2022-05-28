Канчельскис объяснил, почему будет поддерживать «Реал» в финале ЛЧ с «Ливерпулем»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал».
«Финал есть финал. Обе команды хорошие. У «Реала» побольше опыта: они постоянно играют в финалах и полуфиналах. Очень интересная игра будет. И там и там есть хорошие игроки и исполнители. Буду поддерживать «Реал». Как я могу поддерживать «Ливерпуль»? Анчелотти мне симпатизирует, поэтому буду болеть за «Реал», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» состоится сегодня, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало игры — в 22:00 мск. Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — лондонский «Челси».
Игроки и фанаты «Реала» вместе отпраздновали победу в Ла Лиге
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