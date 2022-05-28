«Красава» Савина не сыграет в следующем розыгрыше ФНЛ-2. Ранее владелец покинул Россию

Генеральный секретарь ФНЛ Андрей Соколов сообщил, что «Красава», ныне выступающий в Футбольной национальной лиге-2, не сыграет в следующем розыгрыше турнира.



«Клуб не будет играть в следующем сезоне», — цитирует Соколова «Матч ТВ».



Ранее стало известно, что бывший футболист, а ныне известный блогер и президент клуба «Красава» Евгений Савин уехал из России. Напомним, около месяца назад на канале Евгения Савина вышел выпуск, главными героями которого стали украинские футболисты, экс-футболисты, а также представители клубов УПЛ. Они рассказывали о ситуации в стране.



2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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