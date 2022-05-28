«Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» в ответном стыковом матче и остались в РПЛ

Сегодня, 28 мая, в ответном стыковом матче чемпионата России «Химки» принимали «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Хозяева одержали разгромную победу — 3:0.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте пенальти реализовал полузащитник Денис Глушаков. В добавленное к первому тайму время преимущество «Химок» удвоил хавбек Резиуан Мирзов, ему ассистировал Бутта Магомедов. На 50-й минуте нападающий Александр Долгов довёл счёт до разгромного. На 88-й минуте Мирзов не сумел забить с «точки» в ворота «СКА-Хабаровск».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогали ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Усачев (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).



Первая встреча команд, прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей победили в стыковых матчах «Химки», подмосковная команда осталась в РПЛ. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».