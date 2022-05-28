В «Химках» назвали причину, по которой Мирзов не сыграл в первом стыковом матче со СКА

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему полузащитник Резиуан Мирзов не сыграл в первом стыковом матче чемпионата России со «СКА-Хабаровск».
«Сергей Николаевич (Юран. — Прим. «Чемпионата») настроил ребят так, что все горели и бежали вперёд. Теперь отпуск, а дальше будем готовиться к следующему сезону. Мирзов? Была задача дать отдохнуть Мирзову и Рыженко, чтобы во втором матче они были свежими. Мы понимали, что СКА тоже приедет после семичасового полёта — им будет непросто. Нам нужна была свежесть, быстрота, что мы и получили», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Первая встреча команд, прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0. В ответной игре сильнее оказались «Химки» (3:0). Таким образом, по сумме двух матчей победили в стыковых матчах «Химки», подмосковная команда осталась в РПЛ.
- 28 мая 2022
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