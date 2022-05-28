Квинси Промес отказался комментировать возможное получение российского паспорта

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес отказался комментировать возможное получение российского гражданства накануне финала Кубка России с «Динамо».

«Готов ли я получить российский паспорт? Без комментариев», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Начало игры – в 17:00.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Обладатель Кубка России нынешнего сезона сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».

Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.