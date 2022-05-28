Все футболисты «Спартака» готовы к финалу Кубка России с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли заявил, что все футболисты команды готовы к финалу Кубка России с «Динамо».
«Все футболисты, включая Чернова, готовы к завтрашнему матчу. Никита тренировался в общей группе», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Начало игры – в 17:00.
Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Обладатель Кубка России нынешнего сезона сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».
Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.
- 28 мая 2022
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