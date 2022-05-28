Все футболисты «Спартака» готовы к финалу Кубка России с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли заявил, что все футболисты команды готовы к финалу Кубка России с «Динамо».

«Все футболисты, включая Чернова, готовы к завтрашнему матчу. Никита тренировался в общей группе», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Начало игры – в 17:00.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Обладатель Кубка России нынешнего сезона сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».



Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.