Ваноли положительно высказался о работе Шварца в «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли высоко оценил работу Сандро Шварца в «Динамо» накануне финального матча Кубка России.



«По работе Шварца могу упомянуть только положительные моменты. У него много молодых игроков, как у нас в «Спартаке». «Динамо» показывает отличный футбол, до конца боролись за чемпионство и заслуженно вышли в финал Кубка. Останется Сандро или нет — я не знаю», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Начало игры – в 17:00.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Обладатель Кубка России нынешнего сезона сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».

Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.