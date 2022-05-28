«Уфа» — «Оренбург»: защитник хозяев Журавлёв на 43-й минуте сравнял счёт встречи

Сегодня, 28 мая, на на Центральном стадионе города Уфы в рамках ответного переходного матча чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» принимает «Оренбург».



На 43-й минуте ответный мяч забил защитник «Уфы» Юрий Журавлёв. Счёт был открыт в первом тайме. На 13-й минуте отличился нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Оренбург».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



Первая встреча команд, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась ничьей со счётом 2:2. В других стыковых матчах играют «Химки» и «СКА-Хабаровск». Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».