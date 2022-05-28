Ваноли объяснил свой ответ о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли объяснил свой ответ о возможном возвращении нападающего Артёма Дзюбы в московскую команду.
«Я не говорил о Дзюбе в интервью. Я сказал, что мне хотелось бы иметь третьего сильного нападающего, помимо Николсона и Соболева, но я не упоминал Артёма Дзюбу», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл как раз из «Спартака» на правах свободного агента. Он становился лучшим бомбардиром команды в сезонах-2015/2016 (23), 2018/2019 (13), 2019/2020 (21), 2020/2021 (22) и 2021/2022 (13).
В сезоне-2021/2022 33-летний нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забив 11 голов и отдав пять результативных передач. 22 мая Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского клуба.
- 28 мая 2022
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