Паоло Ваноли: моё будущее в «Спартаке»? Без комментариев

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли оставил без комментариев вопрос о своём будущем в стане красно-белых.

«Моё будущее в «Спартаке»? Не комментирую.

На нас слухи не влияют, а по поводу «Динамо» сказать ничего не могу. Весь наш фокус только на предстоящем матче.

«Динамо» — очень сильная команда. Финал — это отдельная и очень важная игра. Всё, что было между командами раньше в чемпионате, не идёт в счёт», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Начало игры – в 17:00.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Обладатель Кубка России нынешнего сезона сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».