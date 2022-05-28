Глушаков: «Химки» такой самолёт дали в Хабаровск — я в «Спартаке» не летал на таком
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков вспомнил о полёте команды в Хабаровск на первую игру стыкового турнира за право остаться в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). «Химки» по сумме двух матчей прошли «СКА-Хабаровск» (0:1, 3:0).
Хотелось бы Туфану прежде всего сказать спасибо за то, что делает для «Химок» и области: спонсирует, свои деньги даёт. За то, что организовывает: мы летели в Хабаровск, нам такой самолёт сделали — я со «Спартаком» даже не летал на таком самолёте. Не могу сказать: мы проиграли и было стыдно. Но сегодня мы оправдали. Сказали, что три точно закинем СКА», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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