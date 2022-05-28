Садыгов: разногласия с Мирзовым? У нас с Резиуаном всё отлично

Нападающий «Химок» Илья Садыгов рассказал, что у него нет разногласий с одноклубником Резиуаном Мирзовым.

«Нет у нас никаких разногласий. У меня со всеми всегда хорошие отношения. С Резиуаном всё отлично.



Этот сезон закончился. Следующий я точно буду в «Химках», — передаёт слова Садыгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня, 28 мая, в ответном стыковом матче чемпионата России «Химки» принимали «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Хозяева одержали разгромную победу — 3:0.



Первая встреча команд, прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0. Таким образом, «Химки» победили по сумме двух переходных матчей (3:1), именно подмосковная команда осталась в РПЛ.

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