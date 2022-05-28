Денис Глушаков рассказал, когда дебютирует в медиафутболе

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков готов сыграть за команду из медиалиги.

«Завтра игра, и я приеду. У меня есть контракт, где условие, что я имею право. Не говорит ли Юран «поаккуратнее»? А я играл там? Должен же когда-то дебют состояться. Посмотрим, сейчас нога болит. Завтра игра. Будем проигрывать — выйду, пару пенальти оформлю, и всё», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня, 28 мая, в ответном стыковом матче чемпионата России «Химки» принимали «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Хозяева одержали разгромную победу — 3:0.

Первая встреча команд, прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0. Таким образом, «Химки» победили по сумме двух переходных матчей (3:1), именно подмосковная команда осталась в РПЛ.

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